Стритрейсершу Мару Багдасарян в очередной раз задержали за вождение автомобиля без прав. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации столичного главка полиции, автомобиль остановили около 01:30 на 3-й Магистральной улице. За рулем Mercedes‐Benz была девушка, которая не предоставила соответствующие документы. Осведомленный источник подтвердил, что водителем автомобиля была Мара Багдасарян.

Багдасарян отстранили от управления транспортным средством. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении. Автомобиль задержали и переместили на специализированную стоянку.

В июне Багдасарян решила продать свой автомобиль. Главным преимуществом иномарки Багдасарян назвала то, что у него был только один владелец. Стоимость авто стритрейсерша оценила в 7,5 миллиона рублей.

В марте 2017 года суд пожизненно лишил Багдасарян водительских прав из-за обнаруженной у нее эпилепсии. Кроме того, девушку приговорили к году исправительных работ за поддельный больничный, который она предоставила в начале 2017-го, чтобы избежать обязательных работ за десятки просроченных штрафов. В апреле стритрейсершу оштрафовали за езду на автомобиле без соответствующих документов на 15 тысяч рублей. Через месяц она попросила суд вернуть ей водительские права, однако ей отказали.

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