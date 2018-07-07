Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала отправить в отставку главу МИД страны Бориса Джонсона и других министров, если они откажутся принять ее план по выходу из Евросоюза. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, Мэй призвала правящую Консервативную партиюобъединиться и двигаться по направлению к сделке с Брюсселем. В ее результате предполагается создание зоны свободной торговли и перечня промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не попадут под будущие ограничения.

Кроме того, премьер заявила, что не согласные с ее планом министры будут отправлены в отставку. «Пока мы прорабатывали нашу политику по Brexit, я позволяла коллегам по кабинету выражать свои индивидуальные взгляды. Достижение соглашения по этому предложению означает, что теперь дела обстоят иначе и что коллективная ответственность полностью восстановлена», — приводит ее слова издание.

Британский кабинет министров согласовал коллективную позицию по будущим переговорам с Евросоюзом в ходе заседания в пятницу, 6 июля. По его итогам Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с Евросоюзом после Brexit. В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация Brexit потребует от премьера занять более жесткую позицию по отношению к Евросоюзу.

Minval.az