Швед Златан Ибрагимович и англичанин Дэвид Бэкхем заключили пари на исход матча их команд в 1/4 финала чемпионата мира. Условия спора Ибрагимович опубликовал в Instagram.

Если Швеция обыграет Англию, Бекхэм отведет соперника в IKEA и купит ему все, что тому нужно для нового дома в Лос-Анджелесе. В противном случае Ибрагимович будет вынужден прийти на матч англичан на «Уэмбли» в игровой форме команды и «насладиться жареной рыбой и чипсами».

Швеция и Англия встретятся в субботу, 7 июля. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. Победитель в полуфинале попадет на лучшего в паре Россия — Хорватия.

Во втором полуфинале сыграют Франция и Бельгия. Первые оказались сильнее Уругвая, а вторые отстояли победу в матче с Бразилией. Чемпионат мира завершится 15 июля.

Minval.az