«Армянские власти стоят перед довольно серьезной проблемой в связи с визитом Никола Пашиняна в Брюссель в качестве первого официального визита по вопросу участия в саммите НАТО, поскольку России не только «ужасно» не понравилось, но и она сочла необходимым четко дать понять это официальному Еревану. Причем официальная Москва возмущена не только визитом, но и в связи с заявлением высшего руководства НАТО (Джеймса Аппатурая) о визите». Об этом пишет ереванская газета «Иратес».

Издание отмечает, что на протяжении многих дней МИД Армении «разжевывал» этот вопрос, разъяснял России, что Армения приглашена участвовать не в основной повестке НАТО, на которой, кстати, будет обсужден вопрос сдерживания агрессии России, а будет участвовать в миротворческом контингенте в Афганистане.

«Это, говорят, вообще вывело Россию из себя. Во всяком случае, Пашинян едет в Брюссель, встретиться со Столтенбергом»,- пишет газета.

Minval.az