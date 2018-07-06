Один из спасателей-водолазов погиб после того, как доставил кислородные баллоны подросткам, застрявшим в подтопленной пещере в Таиланде. На обратном пути он потерял сознание, попытки его реанимировать не удались, сообщает Khaosod.

38-летний бывший морской пехотинец Саман Гунан вызвался участвовать в спасательной операции добровольно.

Уровень кислорода в части пещеры, где застряли подростки, стал вызывать тревогу у спасателей. Аквалангисты готовятся протянуть к подросткам дополнительный воздушный шланг.

Minval.az