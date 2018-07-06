Секо Асахара, создатель секты «Аум Синрике», виновной в отравлении зарином жителей двух городов Японии, действительно повешен. Об этом заявили в Минюсте страны, пишет ТАСС.

Министр Еко Камикава сказала, что семь смертных приговоров в отношении бывших руководителей религиозной организации приведены в исполнение.

В марте 1995 года адепты секты распылили зарин в токийском метро, жертвами теракта стали 13 человек, свыше 6,3 тыс. отравились. За год до этого в Мацумото семь человек погибли при газовой атаке.

Асахара считал себя реинкарнацией Будды, бога Шивы и Христа. Суд приговорил его к смерти еще в 2004 году.

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