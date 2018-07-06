Соединённые Штаты нарушили правила Всемирной торговой организации и начали крупнейшую в истории торговую войну, приняв решение ввести ввозные пошлины на товары из Китая в размере 25%, заявили в Министерстве коммерции КНР.

«США 6 июля начали взимать ввозную пошлину в размере 25% на некоторые товары из Китая на сумму $34 млрд. США нарушили правила ВТО и инициировали крупнейшую в экономической истории торговую войну на сегодняшний день», — говорится в заявлении ведомства.

В министерстве добавили, что незамедлительно проинформируют ВТО о ситуации, а также продолжат работу со странами всего мира «для совместной защиты свободной торговли».

Ранее сообщалось, что пошлины США в отношении Китая на сумму $34 млрд будут введены 6 июля.

Minval.az