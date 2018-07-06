Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала аварию, произошедшую на одной из подстанций теплоэлектростанции (ТЭС) «Азербайджан».

Как передает Sputnik, 5 июля в ходе традиционного брифинга она рассказала о помощи России Азербайджану.

«Я хотела бы отметить ту существенную помощь в налаживании подачи электроэнергии в Азербайджан, которую осуществила российская компания «Интер РАО», которая, по сообщениям СМИ Азербайджана, проявила себя с лучшей стороны, и об этом, в том числе, заявил президент страны Ильхам Алиев. Он выразил благодарность России и Грузии за оказанную помощь в связи с ситуацией, которая возникла в энергосистеме страны», – сказала Захарова на брифинге.

Minval.az