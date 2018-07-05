Представитель PR‐службы банка Tinkoff Александр Леонов опроверг появившийся в поисковике «Яндекс» Google‐документ, в котором содержатся требования к соискателям. В файле была информация о том, что компания не принимает на работу людей по расовым, религиозным, националистическим и сексистским признакам.

«Конечно, таких правил в нашей организации нет. <…> Группа Тинькофф жестко выступает против любой дискриминации человека, основанной на каких-либо признаках. В Группе работают сотрудники разных национальностей, сексуальных ориентаций, возрастов и вероисповеданий, в том числе и перечисленных в этом странном тексте», — пояснил Леонов изданию «360».

HR-инструкцию, свидетельствующее об обратном, распространил в Сети москвич Арсений Ольховский, сопроводив ее соответствующими скринами. В Google-документе говорилось, что на работу компания не принимает кавказцев и азербайджанцев, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, «соискателей, которым нужно молиться в течение рабочего дня», людей с неславянскими фамилиями, представителей негроидной расы и журналистов.

Леонов добавил, что документ не имеет официального статуса, а его происхождение сейчас выясняется сотрудниками компании:

«То, что было обнаружено на Google.doc не имеет статуса официального документа Группы», — подытожил представитель банка.

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