Украинские правоохранители совместно с немецкими коллегами в рамках международной операции «Trade» раскрыли преступную организацию, участники которой через сеть колл-центров обманули не менее 135 граждан Германии на сумму свыше 4,3 млн евро.

По данным следствия, злоумышленники представлялись брокерами и финансовыми консультантами, убеждая людей инвестировать деньги в криптовалюты, акции и другие финансовые инструменты через поддельные брокерские платформы.

Используя социальную инженерию, IP-телефонию и мессенджеры, они помогали потерпевшим приобретать активы и переводить их на подконтрольные адреса. В некоторых случаях мошенники получали прямой доступ к онлайн-банкингу жертв. Похищенные средства проходили через цепочку криптокошельков и счетов, после чего распределялись между участниками организации.

В результате операции задержаны четыре участника преступной группы — организатор и три исполнителя. Еще одному сообщнику сообщили о подозрении.

Им инкриминируют мошенничество и создание преступной организации, а также участие в ней. Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал организатору и трем его сообщникам меру пресечения в виде содержания под стражей, еще один соорганизатор помещен под домашний арест.