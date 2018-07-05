Открылась еще одна дискриминационная провокация руководства крупнейшего российского банка по отношению к представителям азербайджанского народа. Пользователями социальной сети Фейсбук были обнаружили доступные в сети документы GoogleDocs, среди которых, кстати, была еще и памятка о критериях приема на работу в вышеупомянутый банк.

По утверждению пользователя Facebook Арсения Ольховского, согласно документу, на работу в банк Тинькофф нельзя брать мужчин из всего Северо-Кавказского федерального округа и Азербайджана, а к отдельным вакансиям не допускались «лица Кавказской национальности» и с не славянскими фамилиями. Исключение в приеме на работу было сделано для армян, а также дагестанцев, имеющих хорошее резюме.

После публикации с соответствующим комментарием данного «документа» пресс-служба банка отреагировала на публикацию Арсения Ольховского в Facebook, заявив, что компания впервые видит такое описание и сейчас выясняет происхождение документа.

Minval.az