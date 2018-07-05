Сразу по нескольким статьям, в том числе «дача взятки», осудили 29-летнего жителя Пермского края, задержанного в Удмуртии с партией нелегального алкоголя, сообщает издание «Аргументы в Ижевске».

Было установлено, что мужчина, имеющий гражданство Республики Азербайджан и временную регистрацию в Пермском крае, в ночь с 22 на 23 марта текущего года был задержан сотрудниками полиции в Завьяловском районе. Он перевозил 167 ящиков алкогольной продукции – более 3,3 тысяч бутылок, основную часть которой составляли коньяки и водка. На большинстве бутылок отсутствовали акцизные марки, а на имевшихся был указан один серийный номер.

По словам злоумышленника, он приобрел партию алкоголя в Перми и хотел реализовать в Удмуртии. При задержании мужчина попытался передать взятку сотрудникам полиции, однако был ими тут же задержан.

В рамках расследования уголовного дела контрафактный алкоголь был изъят, проведена судебно-химическая экспертиза по содержимому бутылок, а также криминалистическая экспертиза по акцизным маркам.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Minval.az