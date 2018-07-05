Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями Гориса в четверг заявил, что не останется на посту и минуты, если почувствует, что потерял поддержку граждан. Своей единственной задачей Пашинян считает служение народу.

«Вы – моя единственная опора, опора правительства. Если вы будете стоять рядом, то процесс восстановления, перестройки, развития страны продолжится. В тот момент, когда почувствую, что не пользуюсь вашей поддержкой, покину пост», — цитирует его Спутник.

Общественное содействие нужно Пашиняну для искоренения атмосферы безнаказанности и «беспредела». Перед законом равны должны быть все, считает он. В Армении впредь не должно быть неприкасаемых людей, начиная с него — Пашиняна.

При этом он повторил высказанную неоднократно мысль о том, что не намерен брать на себя функции прокурора, судьи или следователя. И вину известных обществу одиозных лиц, по словам Пашиняна, должен доказать суд.

Minval.az