Жительница Смоленска Анна Киселева под прицелом видеокамер телеканала НТВ встретилась со своим спасителем Джалалом Алиевым, который подарил ей вторую жизнь, передает Minval.az со ссылкой на российские СМИ.

Данный инцидент произошел в конце апреля этого года в центре города Смоленск. В сети появилась видеозапись, как прохожий своими действиями спасает незнакомую девушку, которой стало плохо на улице. Смолянка потеряла сознание и перестала дышать. Позднее женщина, пройдя курс лечения в больнице, начала в социальной сети поиски своего спасителя. И они увенчались успехом.

Джалалу Алиеву 26 лет, в настоящий момент он работает в одном из банков. До недавнего времени Джалал трудился в администрации области, был начальником отдела департамента инвестиционного развития Смоленской области.

В ходе встречи Анна с Джалалом вспомнили то утро, и женщина смогла лично поблагодарить своего спасителя.

О встрече Анны Ковалёвой со своим спасителем смотрите в видео сюжете НТВ «Азербайджанец спас русскую женщину от смерти»:

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