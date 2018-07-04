В первом полугодии в ВС Армении и «Арцаха» (самоназвание территории Азербайджана, оккупированной армянскими военными — здесь и далее кавычки Минвала) при обстоятельствах, связанных с несением службы, скончались 19 военнослужащих. Из них 2 офицеры, 16 солдаты срочной службы, 1 служащий контрактной службы.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, 5 военнослужащих были убиты противником, 6 совершили самоубийство либо были доведены до самоубийства, 2 погибли в результате нарушения правил обращения с оружием, 2 по болезни, 1 в результате подрыва мины, 1 в результате несчастного случая, 1 в результате ДТП.

За тот же период зафиксировано 12 смертей военнослужащих при обстоятельствах, не связанных с несением службы. Из них 10 граждан Армении, 2 граждан «Арцаха».

За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 44 случая смерти, 35 связаны с несением службы, 9 случаев не связаны.

Minval.az