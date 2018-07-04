В результате в списке оказались 432 фамилии с данными о месте нахождения и национальной принадлежности. В розыске на сегодняшний день числятся 19 человек. Еще 31 находится под следствием. Отбывают срок 114 человек. Гуляют на свободе 318 воров, пишет WellNews.

Известна и статистика по национальностям. Больше всего воров в законе среди грузин – 242 человека. Русские заметно отстают, хотя и занимают вторую строчку – их 51. Среди армян 30 воров в законе. В конце списка расположились езиды (26), азербайджанцы (16), абхазы (10), чеченцы (8), евреи (7).

Среди воров в законе есть и долларовый миллиардер: азербайджанец с российским гражданством Надир Салифов, известный в узких кругах как Гули. И когда только он сумел сколотить капитал, ведь 22 года скитался по тюрьмам. Российские органы правопорядка сделали запрос в Интерпол, разыскивая Гули. В данный момент Салифов проживает в Турции.

Хватает среди воров в законе и долларовых миллионеров. Причем все они проживают за рубежом, в то время как их бизнес налажен в России. В числе богачей Владимир Тюрин (Тюрик). Сергей Аксенов (Аксен Измайловский), Рашад Гянджинский, Альберт Рыжий, Вагиф Дипломат, Юсиф Шамхорский.

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