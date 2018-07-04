В Красноярском крае 50-летнего гражданина Азербайджана осудили за убийство мужчины, совершенное 15 лет назад, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В июле-августе 2003 года пятеро граждан Азербайджана распивали спиртные напитки на территории стройки. Во время ссоры двое мужчин избили своего знакомого, а после его гибели скинули тело в Абаканскую протоку, а сами покинули Красноярск. Тело погибшего было обнаружено через несколько дней после совершения преступления, однако на тот момент опознать его не удалось.

В ведомстве отметили, что один из злоумышленников вернулся в Азербайджан, а второй уехал в Норильск, где был осужден за незаконный оборот наркотиков.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 8 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Второй обвиняемый скрывается от органов следствия на территории Республики Азербайджан и объявлен в федеральный розыск.

Minval.az