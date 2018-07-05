«Сбербанк России» обратился с заявлением о включении требований в реестр требований кредиторов ООО «Палмали», соответствующее обращение поступило в адрес временного управляющего компании-должника.

Финансовая организация намерена потребовать с ростовской судоходной компании более 13 млрд руб. По данным запроса, подготовленного Сбербанком, «Палмали» получил от банка три кредита в 2013 и 2014 году на общую сумму 216 млн долларов. В итоге из-за неуплаты средств по кредитам образовалась задолженность в размере 184,2 млн долларов.

Кроме того, между банком и компанией было заключено шесть договоров ипотечного кредитования. В качестве залога по кредитам было представлено имущество на общую сумму более 239 млн долларов. В настоящее время в залоге у Сбербанка находится 46 судов, принадлежащих «Палмали».

Как ранее сообщал РБК Ростов, решением арбитражного суда Ростовской области в отношении компании «Палмали» в начале мая 2018 года была введена процедура наблюдения. Временным управляющим назначен Равиль Латыпов.

В число кредиторов судоходной компании также входят «Палмали Холдинг», зарегистрированное на Мальте (требует 3,7 млрд руб.). Кроме того, 1,1 млрд руб. требует «Палмали Шиппинг» из Вест-Индии, 1,2 млрд руб. — «Палмали Гемиджилик ве Анжентелик» из Турции. Все компании принадлежат азербайджанскому предпринимателю Мубаризу Мансимову.

Одновременно с компаниями Мансимова требования к «Палмали» также выставили ООО «Альянс» (45, 5 млн руб.), «Азов-Флот-Сервис» (13,1 млн руб.), и страховая компания «Арсеналъ» (13,5 млн руб.). В компании «ЮгБункерСервис-Ростов», которая занимается торговлей топливом, также уточнили сумму требований к должнику и она выросла на 112,6 млн руб. — до 136, 3 млн руб.

По данным системы СПАРК, ООО «Палмали» было зарегистрировано в Ростовской области в 2000 году. Основная деятельность компании — морской грузовой транспорт. В системе указано, что директором компании является Алексей Михелев. Согласно финансовой отчетности «Палмали» за 2016 год, компания принесла прибыль в размере 184,6 млн руб., выручка сложилась в объеме 4,2 млрд руб.

«Палмали» базировалась в Ростове-на-Дону и осуществляла транспортировку грузов, включая нефть и нефтепродукты. Под управлением и в собственности компании находились более 50 судов класса река-море. Компания входила в список системообразующих предприятий Ростовской области, который был составлен в 2015 году.

Напомним, директора ростовской компании «Палмали» подозревают в сокрытии 17,5 млн руб. По версии следствия, он направил в адрес двух сторонних фирм документы о переводе 17,5 млн руб. без участия компании. Таким образом, данная сумма была сокрыта подозреваемым от взыскания по недоимки налогов с компании. Дело о банкротстве ООО «Палмали» было открыто в октябре 2017 года.

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