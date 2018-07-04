АО «Азерэнержи» полностью восстановило энергоснабжение в Азербайджане после аварий в энергосистеме во вторник, сообщил агентству Интерфакс руководитель отдела по связям с общественностью «Азерэнержи» Яхья Бабанлы.

«К настоящему времени энергоснабжение в Азербайджане восстановлено на 100% как в регионах, так и в Баку. Сейчас ведутся работы по обеспечению устойчивой деятельности энергосистемы во избежание новых сбоев», — сказал Я.Бабанлы.

Он также сообщил, что у Азербайджана достаточно внутренних резервов для обеспечения энергоснабжения, не прибегая к дополнительному импорту электроэнергии. «В настоящее время энергосистемы Азербайджана и России работают в параллельном режиме», — отметил Я.Бабанлы.

Minval.az