В Баку трагически скончалась 84-летняя женщина.

Как сообщает АПА, инцидент зафиксирован в Бинагадинском районе. Проживающая в одном из домов района Шихиева Шекер Гасым гызы (1934 г.р.) погибла, упав с 8 этажа.

По факту ведется расследование.

Minval.az