В Баку трагически скончалась 84-летняя женщина.
Как сообщает АПА, инцидент зафиксирован в Бинагадинском районе. Проживающая в одном из домов района Шихиева Шекер Гасым гызы (1934 г.р.) погибла, упав с 8 этажа.
По факту ведется расследование.
В Баку трагически скончалась 84-летняя женщина.
Как сообщает АПА, инцидент зафиксирован в Бинагадинском районе. Проживающая в одном из домов района Шихиева Шекер Гасым гызы (1934 г.р.) погибла, упав с 8 этажа.
По факту ведется расследование.
Дата: 2018/07/04 10:25
Раздел: Новость
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