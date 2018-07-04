Газета «Ени Мусават» опубликовала фото совершившего нападение на главу ИВ Гянджи Эльмара Велиева — Юниса Сафарова 1983 г.р.. Отметим, Сафаров был оперативно задержан и обезоружен дежурившими на данном участке сотрудниками полиции.

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