Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре увеличились на 0,49% — до $78,14 за баррель.
Августовские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,62%, составив $74,60 за баррель.
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре увеличились на 0,49% — до $78,14 за баррель.
Августовские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,62%, составив $74,60 за баррель.
Дата: 2018/07/04 9:48
Раздел: Новость
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