Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре увеличились на 0,49% — до $78,14 за баррель.

Августовские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,62%, составив $74,60 за баррель.

Minval.az