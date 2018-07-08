В Волгограде уроженца Азербайджана, который на протяжении трех месяцев душил и обворовывал женщин в Дзержинском и Тракторозаводском районах, приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Его «одноразовый» подельник получил два года колонии общего режима. Не согласившись с наказанием, и прокуратура и виновные пытались обжаловать наказание, но Волгоградский областной суд оставил приговор без изменений.

— Установлено, что Магомед Наджафов с июля по сентябрь 2016 года совершал разбойные нападения на женщин в подъездах домов Дзержинского и Тракторозаводского районов Волгограда, — рассказали российскому интернет-порталу V1.ru в пресс-службе Волгоградского областного суда. — Подсудимый нападал на потерпевших сзади, зажав им горло. Дождавшись, когда женщины теряли сознание, он срывал с них ювелирные украшения, забирал ценные вещи и украшения.

Одно из нападений Наджафов совершил вместе со своим знакомым Замигом Рагимовым. В назначенный день они подъехали на машине к дому потерпевшей. Рагимов наблюдал за ситуацией у подъезда, а Наджафов напал на волгоградку и, сдавив ей горло, забрал ценные вещи.

— Наджафов вину в совершении преступлений признал, но пояснил, что потерпевших не душил. Рагимов признал вину в пособничестве, отрицая факт предварительного сговора. Решение по уголовному делу в отношении разбойников вынес Дзержинский районный суд Волгограда.

Наджафова признали виновным по трем статьям за разбой, разбой в крупном размере и разбой, совершенный группой лиц. По совокупности вышло 11 лет колонии строгого режима. Рагимову дали два года за грабеж.

— С приговором суда Дзержинского района не согласились ни сторона защиты, ни сторона обвинения, — говорят в областном суде. — Изучив материалы уголовного дела, обсудив доводы, изложенные в апелляционной жалобе и апелляционном представлении, суд оставил приговор Дзержинского райсуда без изменения.

Minval.az