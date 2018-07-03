Председатель «Кавказского центра миротворческих инициатив», армянский правозащитник Георгий Ванян заявил о своем желании посетить Азербайджан.

«Написал моему другу Зардушту (азербайджанскому политологу Зардушту Ализаде – прим. ред.), пусть попытается получить разрешение властей Азербайджана на мой въезд в страну на неделю. Хочу посетить свое родное село, а также погостить у Зардушта. Он давно зовет меня погостить несколько дней у него на даче близ берега моря. Он обещал обратиться. Попытка не пытка, буду ждать хороших вестей», — написал правозащитник на своей странице в Facebook.

Minval.az