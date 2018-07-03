Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Госкомиссии для устранения последствий аварии на ООО «Азербайджанская тепловая электростанция», в результате которой в ночь на вторник в стране возникли перебои с подачей электроэнергии. Главой комиссии назначен первый вице-премьер Ягуб Эюбов. Заместителем главы Госкомиссии назначен министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Госкомиссии поручено определить причины аварии и проинформировать об этом главу государства, а также принять меры для устранения ее последствий. Генпрокуратуре поручено установить и привлечь к ответственности лиц, виновных в аварии.

В состав комиссии включены главы МВД, МЧС, генпрокурор, глава Службы госбезопасности, президент ОАО «Аэнерэнержи», глава ОАО «Азеришыг», глава Исполнительной власти города Мингечевир.

Minval.az