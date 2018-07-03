Брак 11-летней девочки и 41-летнего мужчины, который был заключён в Малайзии, вызвал возмущение у общественности после того, как в Сети появилась фотография молодожёнов. На снимке ребёнок целует руку мужа, Абдулы Карима, сообщает Лайф.

У мужчины уже есть две жены и шесть детей в возрасте от шести до 18 лет. Родители девочки решили отдать её замуж в столь раннем возрасте из-за нищеты. Единственное, о чём они попросили Абдулу, — чтобы дочка жила с ними, пока ей не исполнится 16 лет.

После того как разразился скандал, мужчина в свою защиту сказал, что родители его новоиспечённой супруги сами одобрили их брак:

«Я был расстроен критикой и обвинениями в мой адрес после того, как я взял её в качестве третьей жены. Я не намерен жить с девочкой до того, как ей не исполниться 16 лет. Сейчас мы просто получили свидетельство о браке».

Представитель ЮНИСЕФ в Малайзии Марианна Кларк-Хаттинг заявила, что это является нарушением прав ребёнка. В соответствии с законодательством страны, минимальный возраст вступления в брак составляет 18 лет. Однако девушки могут выходить замуж и в 16 лет, но только с разрешения главного министра.

В результате власти не зарегистрировали брак с несовершеннолетней. Сейчас идёт расследование.

Minval.az