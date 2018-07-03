В воинских частях и подразделениях противовоздушной обороны (ПВО) Отдельной Общевойсковой Армии, дислоцированной в Нахчыванской Автономной Республике, начались тактико-специальные учения с боевой стрельбой, сообщает Минобороны Азербайджана.

Учения начались с объявления сигнала «Тревога», отражения первых воздушных ударов условного противника, ведения боевой работы в командных пунктах управления.

В ходе этапа учений с боевой стрельбой средствами ПВО были уничтожены воздушные и наземные цели противника.

К учениям также была привлечена авиация Отдельной Общевойсковой Армии, имитирующая воздушные цели условного противника.

Minval.az