Парламент Израиля (Кнессет) утвердил во втором и третьем чтениях законопроект об удержании из средств, переводимых Палестинской национальной администрации (ПНА), сотен миллионов долларов, которые та выплачивает в качестве пособий родственникам и семьям палестинцев, арестованных или убитых во время нападений на граждан еврейского государства. Об этом говорится в сообщении, распространенном парламентской пресс-службой.

«Выплата этих средств представляет собой поддержку террористических актов», — говорится в сообщении.

Законопроект поддержали 87 из 120 депутатов Кнессета, 15 высказались против.

По данным Минобороны Израиля, ПНА тратит более 300 млн долларов в год на помощь семьям палестинцев, отбывающих тюремные сроки, либо погибших в ходе нападений на израильтян. Такие выплаты, уверены израильские власти, являются прямым стимулом к терроризму, а также препятствуют заключению мирного соглашения между сторонами.

Палестинцы утверждают, что эти пособия, которые заложены в бюджет ПНА, являются помощью жертвам израильской оккупации.

Израиль от имени ПНА собирает налоги и пошлины и переводит эти средства палестинцам. Ежемесячные переводы составляют порядка 100 млн долларов, что является одной из основных доходных статей палестинского бюджета.

Minval.az