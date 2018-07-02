Прокурор Жирновского района Волгоградской области в суде добился расторжения фиктивного брака между жительницей села Андреевка и гражданином Азербайджана, временно находящимся на территории района.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в ходе проверки выяснилось, что в ноябре 2017 года отделом загс Руднянского района зарегистрирован брак между жительницей села Андреевка Жирновского района и временно находящимся в Волгоградской области гражданином Азербайджана. При этом мужчине фактически был нужен только штамп в паспорте – это помогло ему оформить разрешение на временное проживание в России. Создавать ячейку общества ни мужчина, ни его «супруга» не собирались.

По итогам проверки в суд Жирновского района поступило исковое заявление. В нем прокурор требовал признать брак недействительным, а соответствующую актовую запись аннулировать.

Суд разделил позицию прокуратуры и полностью удовлетворил исковое заявление.

Minval.az