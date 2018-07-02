Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с национальным праздником страны – Днем независимости.

Как сообщает официальный сайт президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый Александр Григорьевич,

Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Беларуси – Днем независимости.

Дружественная Беларусь сегодня успешно идет по пути укрепления независимости и суверенитета, совершенствования государственного управления и политической системы. Последовательное социально-экономическое развитие страны является практическим подтверждением целенаправленности выбранного курса.

Вызывает особое удовлетворение высокий уровень азербайджано-белорусских двусторонних отношений, отражающий стремление двух стран к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества, углублению стратегического партнерства во благо наших дружественных народов.

Желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов, а всем Вашим согражданам – мира и благополучия».

Minval.az