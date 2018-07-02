«Израиль и одна из соседних стран разгоняют движущиеся в направлении Ирана облака и предотвращают дожди».

Об этом глава Организации гражданской обороны Ирана генерал Гулам Реза Джалали сказал в своем выступлении на проходящей в Тегеране 2 июля третьей конференции гражданской обороны, передает Репорт.

«Есть подозрения на наличие иностранного следа в изменении климата в Иране. Научные центры в нашей стране это подтверждают. Израиль и одна из соседних стран разгоняют движущиеся в направлении Ирана облака и предотвращают дожди. Наряду с этим мы находимся лицом к лицу с «похищением» облаков и снега», — подчеркнул генерал.

В результате столкновений демонстрантов и полиции на юго-западе Ирана в воскресенье пострадали несколько человек. Демонстрации в Хорремшехре, вызванные нехваткой воды и загрязнениями в регионе, начались несколько дней назад и, в основном, носили мирный характер.

В Интернете появились видео, на которых демонстранты бросают камни и противостоят силам безопасности. На некоторых видео также слышна стрельба. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы рассеять демонстрантов.

Напомним, экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад несколько лет назад в качестве одной из причин обмеления озера Урмия указал предотвращение выпадения осадков в регионе «врагами Исламской Республики».

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