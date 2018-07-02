Армения работает со стратегическими партнерами в направлении закупок новых видов вооружений. Об этом заявил начальник Генштаба ВС Армении генерал-майор Артак Давтян в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о возможности закупки российской эскадрильи «СУ – 30СМ».

«Когда будут эти соглашения, представим их общественности», — отметил Давтян. Говоря о поставках российского вооружения в рамках кредита, генерал отметил, что часть поставок в процессе. «Переговоры о приобретении нового вооружения носят перманентный характер», — заявил Артак Давтян.

Minval.az