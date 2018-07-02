Уверен, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Брюссель, руководители ЕС его примут очень тепло. Об этом заявил армянской службе радиостанции «Свобода» глава делегации Евросоюза в Армении, посол Петр Свитальский.

На вопрос, встретится ли глава Правительства Армении Никол Пашинян в рамках саммита НАТО в Брюсселе с должностными лицами ЕС, Свитальский ответил: «Не могу ничего раскрыть, но контакты в процессе. Уверен, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Брюссель, руководители ЕС его примут очень тепло».

Посол также подчеркнул, что у Пашиняна очень искренние намерения. «Согласно их заявлению, сейчас главная цель – проведение новых выборов, именно это является первоочередной задачей. И мы с иными международными донорами сегодня обсуждаем как раз вопрос того, каким образом можем быть полезны для этого процесса», — заключил глава делегации ЕС.

Minval.az