Азербайджан и Россия прикладывают совместные усилия для решения сложнейших вопросов.

Как передает Report, об этом на конференции «Азербайджан — единственный союзник России на Южном Кавказе» заявил российский военный эксперт Игорь Коротченко.

От отметил, что сегодня в условиях нового мира у обеих стран есть объективные обстоятельства для сближения.

«Россия и Азербайджан прикладывают совместные усилия для решения сложнейших вопросов. Это борьба с международным терроризмом и другие угрозы. Наш союз не направлен против кого-то»,- отметил он.

По словам эксперта, двум странам необходимо понимание того, как обеспечить стабильность и безопасность на Южном Кавказе.

«Принципиально важно для России и Азербайджана не допустить присутствие американских кораблей на Каспии. Азербайджан — суверенное и сильное государство и никто не может на него давить»-, резюмировал эксперт.

Говоря о Нагорно-Карабахском урегулировании, И. Коротченко подчеркнул, что конфликт не имеет военного решения проблемы, добавив, что возвращение Арменией 5 оккупированных районов ощутимо помогло бы процессу урегулирования.

Minval.az