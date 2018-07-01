«Вектор сближения Азербайджана и России в первую очередь основывается на взаимоотношениях глав государств и выбранном курсе стратегического партнерства».

Как передает АПА, об этом журналистам заявил глава Международного евразийского движения Александр Дугин.

Он отметил значимость встреч между экспертами, депутатами и деятелями культуры обоих стран. «Первое мероприятие на тему «Геополитическая ось Баку-Москва» прошло в начале текущего года в Москве. Вторую встречу решили провести в Азербайджане. Глава Клуба экспертов А.Проханов предложил провести его на территории Карабаха. Это символично, что мы проводим эту встречу в Карабахе. Это еще раз подчеркивает, что Азербайджан является стратегическим партнером России. С правовой точки зрения Карабах является территорией Азербайджана. Россия считает Карабах территорией Азербайджана и это так согласно международному праву. Я в первый раз нахожусь с визитом в Карабахе. Это также знак российской интеллигенции по подходу к карабахской проблеме. Этот шаг не направлен против Армении. Также как российско-армянская дружба не направлена против Азербайджана. Хочу отметить, что Азербайджан играет ключевую роль в отношениях России с Турцией и Ираном. Россия в данный момент осуществляет стратегическое сотрудничество с Турцией и Ираном. Мы совместно осуществляем стратегическое сотрудничество в Сирии. Какое место занимает Баку в этом стратегическом сотрудничестве? Мы обсуждаем и это», — сказал Дугин.

Minval.az