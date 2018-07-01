Отношения с Азербайджаном для России вышли на первый план.

Как передает Report, об этом журналистам на освобожденном селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района сказал лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин.

«Многие ложно предполагают, что партнерство России с Арменией вредит отношениям с Азербайджаном. На самом деле это абсолютно не так, отношения России с Азербайджаном вышли на первый план»,- отметил он.

По словам Дугина, Баку также играет ключевую роль во взаимоотношениях России с Турцией и Ираном

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