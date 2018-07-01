В освобожденном от армянской оккупации во время апрельских событий 2016 года селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района началась конференция «Азербайджан – единственный союзник России на Кавказе».

Как передает Report, для участия в конференции в Джоджуг Марджанлы прибыли известные представители российской общественности, Международного Евразийского движения, депутаты Госдумы России, в том числе лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин, общественный деятель Максим Шевченко, зампредседателя комитета Госдумы Дмитрий Савельев, помощник спикера Госдумы России Владислав Калхидов и другие.

Участники мероприятия обменяются мнениями по перспективам развития сотрудничества Азербайджана и России.

Minval.az