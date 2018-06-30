За время независимости в Грузии от азербайджанской общины было избрано 24 депутата, из них 20 человек не владели государственным – грузинским языком и были пассивны в политической и общественной жизни страны. Провал общественного развития общины азербайджанцев Грузии налицо, заявил в интервью агентству Sputnik Азербайджан руководитель Кавказского центра мониторинга прав человека в Грузии Эльбрус Мамедов, комментируя задержание главы исполнительной власти Марнеулького района Грузии Темура Абазова.

Абазову инкриминируется статья 144 (Бесчеловечное и унижающее достоинство обращение) Уголовного кодекса Грузии. Его могут осудить на шесть лет лишения свободы и связано это с видеороликами, распространенными в социальной сети Facebook, на одном из которых, предположительно, был запечатлен Абазов.

Мамедов заявил, что провал общинной политики виден невооруженным глазом и непонятно, почему чиновники не хотят ничего замечать.

«Давайте проанализируем ситуацию вокруг азербайджанской общины Грузии в области общественной жизни. Во-первых, в регионе компактного проживания последние 25 лет в общине азербайджанцев целенаправленно создается атмосфера рыхлости, безыдейности», — говорит Мамедов.

Во-вторых, по его словам, на сегодняшний день ситуация такова, что идеологическая работа с азербайджанцами в Грузии ведется в соответствии с чуждыми им ценностями, главной целью здесь является лишение азербайджанцев национальной самоидентификации.

Мамедов считает, что программа размывания национальной идентичности среди азербайджанцев Грузии стала приносить свои плоды. Фактически формируется новое поколение молодежи, которое активно отрицает свои корни и происхождение. Идет активная подмена культурного идеологического компонента на искусственное и чуждое.

По его словам, эта пропаганда ведется во всех без исключения направлениях — в сферах культуры, религии, социальной и общественной жизни. Так, появились группы общественно активных азербайджанцев с весьма ограниченным кругозором, которые отвергают все ценности и традиции, близкие духу любого азербайджанца, вне зависимости от страны проживания.

Ведется активная полемика, в сознание азербайджанской молодежи внедряют ядовитый вирус — азербайджанцы Грузии не должны отмечать те даты, которые отмечаются в мире соотечественниками. Крайне цинично осмеиваются исламская религия и культура — все это делается руками потерявшей национальную самоидентификацию азербайджанской молодежи.

Эксперт уверен, что процесс размывания самоидентификации, препятствия развитию культурной жизни, деградации определенной части молодежи запущен именно в регионах компактного проживания азербайджанской общины.

«Этот проект растянут на десятилетия. Поэтому, вне зависимости от изменения состава исполнителей (депутатов в парламенте, общественных деятелей, чиновников, религиозных деятелей) все сводится к одной главной цели – максимально раздробить и отдалить от самоидентичности. Мною были проведены исследования более чем 50 отчетов международных и местных общественных организаций, цепи событий, их последствий», — сказал правозащитник.

В итоге осмыслена картина происходящего вокруг азербайджанской общины в Грузии за последние 25 лет. Данные оценки могут помочь в формировании, расширении и более детальном исследовании темы.

Таким образом, говорит Мамедов, определенные силы добиваются эмиграции азербайджанцев из Грузии. Сегодня нет организации, которая может укрепить и воссоединить азербайджанский народ в Грузии. Этот фактор делает общину рыхлой и пассивной перед натиском чужеродных организаций. К разрушению общественных связей причастны чиновники-азербайджанцы и их руководители. На совести чиновников — грязные интриги вокруг Управления мусульман Грузии.

Он отметил, что целенаправленно меняются топонимы и гидронимы в регионах компактного проживания азербайджанцев, ограничена работа Азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева в Тбилиси, «атакуется» даже организация ашугов Грузии. Все это делается для разрушения культурного пласта.

«Грязные интриги этих же чиновников фактически и стали основой для запрета очень важного для общины праздника «Элат». На протяжении десяти лет разрушение и подчинение общественных организаций достигли своей цели. Теперь проблемами национальных меньшинств в регионе фактически опасно заниматься, как видите, расправляются даже с теми, кто являлся своим и работал на власть», — говорит Мамедов.

Мэр Темур Абазов, который был назначен в Марнеульский район для того, чтобы продемонстрировать, что азербайджанцам дозволено иметь своего руководителя в регионе, стал жертвой в результате наложенных друг на друга факторов. Он был фактически оставлен без защиты, как со стороны депутатов-азербайджанцев, так и со стороны правящей партии в парламенте — этим воспользовались заинтересованные местные чиновники.

В итоге спровоцирована ситуация, которая надолго отобьет у азербайджанцев желание баллотироваться на пост мэра. Именно это и было главной целью, считает Эльбрус Мамедов.

Отметил эксперт и то, что в Грузии систематично сводится на нет азербайджаноязычное образование, поэтапно закрываются школы, где азербайджанский преподается в качестве родного языка.

«Одним словом, оболванивание. Мы находимся на грани полного исчезновения детских садов на азербайджанском языке. Отсутствует подготовка будущих кадров учителей для школ и в ближайшем будущем национальные школы закроются ввиду отсутствия кадров», — отметил он.

Чего не скажешь об армянской диаспоре, указал Мамедов: «Надо отдать им должное, они успешно противостоят и решают эту проблему. В Грузии из 187 азербайджанских школ осталось примерно 90. Для сравнения, армянская диаспора сохранила 140 армянских школ. И при этом никому нет дела до будущего азербайджанцев».

Общественные организации, целью работы которых является поддержка школ и школьных коллективов, не проявляют активность. Ряд организаций делает усилия по восстановлению печатных пособий для учителей, хотя уже поздно. Армянская диаспора намного успешнее и в этом деле — в Армении выделены квоты для учителей из Грузии и даже педагогов в Абхазии. Там функционирует более 30 армянских школ.

«О каком продвижении можно говорить, когда от азербайджанцев в парламент избирается депутат Махир Дарзиев, не владеющий грузинским языком и ведущий пропаганду за закрытие национальных школ?» — задается вопросом Мамедов.

По его словам, в парламент Грузии за время независимости было выбрано в депутаты примерно 24 человек из азербайджанской общины. Из них 20 человек не владели государственным — грузинским языком. Понятно, что при избрании депутатов учитывалась активность последних в политической и общественной жизни Грузии, а точнее ее отсутствие. Главной причиной бездействия депутатов-азербайджанцев является экономическая зависимость и страх потерять недвижимость в Грузии.

Во всех регионах приходят и уходят чиновники разных уровней и только в азербайджанских остаются те же кадры. Авторитет, статус депутата-азербайджанца максимально девальвировался. И пусть ни один чиновник из азербайджанцев не говорит о какой-то эфемерной интеграции — ведется активная ассимиляционная политика, резюмировал эксперт.

Minval.az