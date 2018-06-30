Сборная Аргентины проиграла французам со счетом 3:4 в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу и прекратила свое выступление на турнире.

Счет во встрече открыл француз Антуан Гризманн, реализовав 11-метровый удар на 13-й минуте. За четыре минуты до конца первого тайма Анхель Ди Мария счет сравнял. На 48-й минуте латиноамериканцы вышли вперед: гол на свой счет записал Габриэль Меркадо. На 57-й минуте игрок сборной Франции Бенжамен Павар сделал счет 2:2. Победный гол на 64-й минуте забил 19-летний Килиан Мбаппе. Спустя четыре минуты форвард оформил дубль. Уже в компенсированное время аргентинцы усилиями Серхио Агуэро забили третий гол.

Французы вышли в 1/4 чемпионата мира. Их соперником в четвертьфинале станет победитель пары Уругвай-Португалия.

Minval.az