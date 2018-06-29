В городе Мингячевир в ходе судебного заседания мужчина убил ножом свою бывшую жену.

Как сообщает АПА, житель города Мингячевир Алиев Халид Ариф оглу (1981 г.р.) в ходе судебного процесса на глазах судьи нанес ножевые ранения в голову, шею и сердце своей бывшей жене Набиевой Таране Фармаиль гызы (1977 г.р.).

Согласно информации, они развелись 4 года назад. Женщина обратилась в суд для повышения суммы алиментов на ребенка. В ходе судебного заседания между мужчиной и женщиной возник конфликт, в результате чего Х.Алиев жестоким образом убил свою бывшую жену.

Женщина скончалась по дороге в Центральную больницу города Мингячевир.

По факту в прокуратуре города Мингячевир ведется расследование.

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