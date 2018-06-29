В Ереване опять паника. На этот раз из-за намеченных со 2 по 6 июля очередных крупномасштабных военных учений в Азербайджане.

Директор ереванского исследовательского центра «Модус Вивенди», эксперт Ара Папян считает, что «ситуация довольно напряженная, и не проходит и дня, чтобы в Азербайджане не проводили довольно масштабные военные учения».

По его словам, концентрация вооруженных сил происходит не только на карабахском направлении, но и на границе с Арменией – на нахчыванском и тавушском участках. «Угроза возросла и в том плане, что азербайджанская общественность, кажется, уже готова возобновить войну. Тем не менее, я еще надеюсь, что Алиев не пойдет на такую авантюру, поскольку более крупные игроки такого желания не имеют. Однако от Алиева можно ожидать всего. Особенно если он проводит военные учения», — добавил Папян.

В таких условиях, как он отметил, значительно легче перейти из состояния военных учений к непосредственно возобновлению боевых действий, что также увеличивает возможные риски.

Minval.az