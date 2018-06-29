Следовавший из Загаталы в Мингячевир микроавтобус совершил ДТП.

Происшествие зарегистрировано примерно в 10:00 на участке автодороги Евлах-Загатала-Грузия, проходящей через село Тангыт Гахского района.

Потеряв управление, микроавтобус съехал с дороги и врезался в дерево. В результате водитель скончался на месте происшествия, одна из пострадавших 54-летняя Рахиля Микаилова скончалась в больнице. Находящиеся в микроавтобусе 9 пассажиров получили травмы.

Два малолетних ребенка Гамзаева Асманур (2007 г.р.) и Гамзаева Алифнур (2014 г.р.) помещены в реанимационное отделение Центральной районной больницы Гахского района.

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