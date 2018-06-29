Для противостояния российской системе ПВО С-400 США планируют объединить усилия ВВС и сухопутных войск. Об этом сообщает издание Military со ссылкой на главу боевого авиационного командования ВВС генерала Джеймса Холмса.

Он отметил, что у нового зенитного-ракетного комплекса возросла дальность, которая ограничивает радиус боевого применения самолетов четвертого поколения. Это, по словам генерала, беспокоит американских военных.

«У нас есть определенные возможности, которые мы объединим в плане разведки и управления, а также различные системы большого радиуса действия», — сказал Холмс.

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