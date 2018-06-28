Россия ожидает эффективных результатов от предстоящей встречи глав МИД Азербайджана и Армении — Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, комментируя позицию министерства по поводу предстоящей встречи министров.

«Если такая встреча будет согласована и состоится, то мы действительно желаем ей эффективных результатов и хорошей атмосферы. Потому, что в настоящее время это особо необходимо для решения тех проблем, которые стоят на повестке дня, в том числе и у двух государств», — заявила М.Захарова.

Minval.az