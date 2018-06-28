Реджеп Тайип Эрдоган в качестве первого президента турецкой президентской республики совершит визит в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) и в Азербайджан.
О точной дате инаугурации президента Эрдогана не сообщается.
Реджеп Тайип Эрдоган в качестве первого президента турецкой президентской республики совершит визит в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) и в Азербайджан.
О точной дате инаугурации президента Эрдогана не сообщается.
Дата: 2018/06/28 16:52
Раздел: Новость
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