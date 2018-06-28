Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение не продлевать сохраняющийся в стране с 2016 года режим чрезвычайного положения после того, как срок введенного ЧП истечет в июле 2018 года, сообщает газета «Сабах» со ссылкой на источники.

Отмечается, что такое решение было принято накануне на закрытой встрече Р.Эрдогана с лидером Партии националистического движения Девлетом Бахчели, которая стала частью Народного альянса, поддержавшего кандидатуру турецкого лидера на всеобщих выборах 24 июня и позволившего его партии набрать большинство голосов в парламенте.

«В ходе переговоров было достигнуто соглашение о том, чтобы не продлевать режим чрезвычайного положения», — сообщает издание.

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