Семнадцать американских штатов подали в суд на администрацию президента Трампа за «бесчеловечное и незаконное» разделение семей мигрантов. Суд в Калифорнии уже постановил, что разделенные семьи неоходимо воссоединить в течение 30 дней.

Инициаторами исков стали генеральные прокуроры штатов Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорния. Генпрокуроры штатов, возбудивших иски против этого решения, оспаривают юридическую законность введенных нынешней администрацией запретов на въезд в страну беженцев на границе с Мексикой.

Ранее генпрокурор Джефф Сешнс поручил привлекать к ответственности всех достигших совершеннолетия иностранцев, которые пытаются попасть в США нелегально.

Мигрантам предъявляют обвинения по соответствующей статье даже при отсутствии других нарушений. Их детей, ни в чем не обвиняемых, переводят в изоляторы. 20 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий разделение семей нелегальных мигрантов.

Политика разделения семей на границах начала действовать в апреле 2018 года. За это время в центрах для содержания малолетних на границе США и Мексики оказались более двух тысяч детей.

Minval.az