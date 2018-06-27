Сотрудниками Государственной пограничной службы была изъята из незаконного оборота крупная партия наркотических средств.

На служебном участке пункта береговой охраны вблизи села Вел Лянкяранского района у сотрудников ГПС вызвали подозрения действия двух человек, которые среди ночи приехали на украшенном для свадьбы автомобиле марки «Volkswagen» (90-HC-666). Так, эти лица приехали на свадебном автомобиле на территорию, расположенную в 10-15 метрах от берега, один из них вышел из автомобиля и спустя некоторое время вернулся обратно с мешком.

Данные лица были задержаны в качестве подозреваемых, в автомобиле были обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом 8 кг. 405 граммов (в том числе 6 кг. 115 г. опиума, 250 г. метафетамина, 1 кг. опиумной смолы, 1 кг. 40 г. героина). Задержанными оказались жители Лянкяранского района – Мамедов Мамед Асад оглу (1982 г.р.) и Керимов Агшин Губад оглу (1983 г.р.).

По факту в следственном отделе ГПС возбуждено уголовное дело.

Minval.az