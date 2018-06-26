Армения не примет участия в выборах генерального секретаря ОЧЭС, поскольку выборы состоятся в Баку, заявил руководитель армянской делегации в ОЧЭС Гагик Минасян.

«Мы заявляли, что в случае проведения выборов в Баку Бюро лишит Армению участия. Но они пошли не несбалансированное решение. Мы были согласны с тем, чтобы выборы не были организованы также в Ереване, а в Софии, что позволило бы всем делегациям принять участие. Но решение принято, и выборы пройдут в середине следующего года в Баку», — сказал Г.Минасян. Его слова приводит «Айсор.ам».

Minval.az