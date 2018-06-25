Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил состав азербайджанской части межправительственной комиссии с Россией.

Согласно распоряжению главой азербайджанской части межправительственной комиссии является министр экономики Шахин Мустафаев. Ранее сопредседателем межправительственной комиссии с Россией являлся первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов.

В состав азербайджанской части комиссии включены: заместители министра энергетики, министра труда и социальной защиты населения, министра по чрезвычайным ситуациям, министра молодежи и спорта, министра иностранных дел, министра сельского хозяйства, министра культуры, министра транспорта, связи и высоких технологий, министра здравоохранения и министра образования, заместители председателя Государственного агентства по туризму, председателя Государственного комитета по работе с диаспорой и начальника Государственной пограничной службы, председатель Закрытого акционерного общества «Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi», председатель Закрытого акционерного общества «Azərbaycan Dəmir Yolları», президент Закрытого акционерного общества «Azərbaycan Hava Yolları», президент Закрытого акционерного общества «Azərenerji», вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России.

Minval.az